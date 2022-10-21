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Yeni deniz karakol uçağı göreve başladı

21 Ekim 2022 Cuma 16:33
Yeni deniz karakol uçağı göreve başladı

KOCAELİ - Milli Savunma Bakanlığı kabul testlerini tamamlayan 5'inci P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı, yeni deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığı'nda düzenlenen törenle P-72 deniz karakol uçağı su takının altından geçti. Milli Savunma Bakanlığı, yeni deniz karakol uçağının hizmete girmesiyle ilgili, şu paylaşımda bulundu:

"Deniz Kuvvetleri'mizin gücüne güç katan ve denizlerimizdeki faaliyetlere önemli katkılar sağlayan P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın 5'incisi de kabul testlerini başarıyla tamamladı. Törenle hizmete giren P-72 Karakol Uçağımız Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Deniz Karakol UçağıMSB
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