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Yenikapı'da denizden kadın cesedi çıktı

Fatih Yenikapı Sahili'nde 55 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ölüm sebebinin otopsi raporundan sonra belirleneceği öğrenildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Mart 2021 Pazar 11:18
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Yenikapı'da denizden kadın cesedi çıktı

İSTANBUL

Yenikapı Sahili'nde saat 09.00 sıralarında denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kıyıya yakın yerde hareketsiz duran kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 55 yaşlarında kadına ait olduğu belirlendi. Ceset, ambulansa konularak Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay hakkındaki soruşturması sürerken, kadının ölüm sebebinin otopsi raporundan sonra belirleneceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YenikapıCesed
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