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Yerli skuter 2023'te sokaklarda olacak

Eti Bank bursuyla Almanya'da eğitim görüp, ülkesine dönen ve kendi firmasını kuran makine mühendisi Tarık Öğüt, Eti Maden İşletmeleri ile iş birliğinde yüzde 100 yerli skuter geliştirdi. 14 inclik ön tekerleği ve yazılımı ile sürücü güvenliğini ön plana çıkaran yerli skuterin ömrü de 2-3 yıllık emsallerinden 2 yıl daha uzun.

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:03
Yerli skuter 2023'te sokaklarda olacak

ANKARA, (DHA)-

1966 yılında Eti Bank bursuyla üniversite eğitimi için Almanya'ya giden Tarık Öğüt, makine mühendisi olarak Türkiye'ye döndükten sonra kendi firmasını kurdu. Öğüt, Eti Maden İşletmeleri ile iş birliğinde yüzde yüz yerli skuter geliştirdi. Eti Maden'in bor atıklarından ürettiği lityum ile yapılan pil ile çalışan yerli skuter, sürüş güvenliği ile de öne çıkıyor. Ön tekerleği 14 inc olan skuterın ömrü de yaklaşık 5 yıl. Tarık Öğüt, yerli skuterin en önemli özelliğinin sürüş güvenliği olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"2 yıllık bir çalışmanın sonucunda geliştirdik. Sürücü güvenliğine büyük önem veriyoruz. Sürücü güvenliği anlamında ön tekerleklerimiz 14 inc. 10 veya 12 inc değil. Ayrıca yazılım, motor kontrol yazılımı yumuşak kalkış izni veriyor bize. Çok daha güvenli bir sürüş algoritması var yazılımın içerisinde. Skuterimiz ayrıca ömür bakımından sokakta gördüğümüz Çin'den gelen skuterler gibi 2-3 sene ömre sahip değil. Bunun en az 5 yıl ömrü var. O halde ülkemizi skuter çöplüğü olmaktan kurtarmak istiyoruz. Uzun ömürlü ürünler ülkemize vermek istiyoruz."

BOR ATIKLARINDAN PİL

2023'ün ilk çeyreğinde Bursa'da bir üretim tesisi kuracaklarını söyleyen Öğüt, önce Türkiye'ye üretim yapıp, sonra Avrupa'ya ihracat yapacaklarını belirtti. Öğüt, "Amacımız Türkiye'yi ithal ürünlerden kurtarmak. En önemli özelliklerinden biri de pili. Bu pil bir Aspilsan pili. İçinde Eti Maden'in bor atıklarından üretmiş olduğu lityum var. Bu lityum pile güç veriyor. Ayrıca Eti Maden ürünü olduğu için çok gururluyuz. Bu bataryanın 60 kilometre menzili var. Yaklaşık olarak pili 4 ila 5 saat arasında doldurabilirsiniz. Ayrıca bu pili değiştirebilirsiniz. Mesela; elinizde 2 pil var ise bir tanesi dolu durur, hemen boşu çıkarıp doluyu takabilirsiniz, değiştirilebilir özelliği var" diye konuştu. 

Öğüt, Bursa’da kurulacak üretim tesisinde ilk etapta 5 bir elektrikli skuter üreteceğini söyleyerek, "Üretimimiz daha sonra on binleri bulacak. Dünyada büyük bir pazar var. Burada ülkemize cari açık problemini çözmede büyük bir katkıda bulunacağız. Büyük bir ihracat potansiyeli var, bunu kullanmak istiyoruz. Skuterin satış fiyatı yaklaşık bin dolar olacak" diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yerli SkuterSokakEti Bank
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