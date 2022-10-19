Yetkisiz Ã§akar kullanan 5 bin 685 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye ceza

ANKARA - Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n,Â 81 il valiliÄŸine gÃ¶nderdiÄŸi 'GeÃ§iÅŸ ÃœstÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Sahip AraÃ§lar' genelgesi ardÄ±ndan yetkisiz Ã§akar kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik denetimler artÄ±rÄ±ldÄ±.Â 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n tamamÄ±nda yetkisiz Ã§akar kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik denetimlerde 6 bin 75 cezai iÅŸlem uygulanÄ±rken, bu yÄ±lÄ±n ilk 9 ayÄ±nda 5 bin 685 cezai iÅŸlem uygulandÄ±.



Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yetkisiz Ã§akar kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik ÅŸikayetler Ã¼zerine eylÃ¼l ayÄ± baÅŸÄ±nda 81 il valiliÄŸine 'GeÃ§iÅŸ ÃœstÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Sahip AraÃ§lar'Â genelgesi gÃ¶nderdi.Â Genelgede, 'GeÃ§iÅŸ ÃœstÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Sahip AraÃ§lar HakkÄ±nda YÃ¶netmelik'in 2021 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi belirtilerek, ilgili kanunÂ ve mevzuat kapsamÄ±nda geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip araÃ§larÄ±n halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokmadan, duyulur ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼r geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸaretini vermek ÅŸartÄ± ile ancak gÃ¶rev halinde ikenÂ amaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda kullanÄ±labileceÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca zorunlu olmadÄ±ÄŸÄ± halde gereksiz geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ±nÄ± kullanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ile geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olmadÄ±ÄŸÄ± halde sÃ¶z konusu cihazlarÄ± araÃ§larÄ±nda bulunduran ve kullananlar hakkÄ±nda idari para cezasÄ± yaptÄ±rÄ±mÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–zellikle son dÃ¶nemde trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokan yetkisiz Ã§akar kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin vatandaÅŸlardan yoÄŸun ÅŸikayetler geldiÄŸi de belirtilerek, yetkisiz Ä±ÅŸÄ±klÄ± ve sesli uyarÄ± iÅŸareti, geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi ve toplumsal farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã¼lke genelinde denetimlerin artÄ±rÄ±larak, Ã¶zel denetim planlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve bu faaliyetlerin yÄ±l sonuna kadar etkin, yoÄŸun ve sÃ¼rekli olarak devam ettirilmesi istendi.



DENETÄ°MLER ARTTI



Genelge ile birlikte Ã¼lke genelinde yetkisiz Ã§akar kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in denetimler sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde trafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerde genelge doÄŸrultusunda Ã¶zel denetim noktalarÄ± oluÅŸturuldu. Bu bÃ¶lgelerde araÃ§larÂ tek tek durdurulup, Ã§akar bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± kontrol edilirken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler de uyarÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca vatandaÅŸlardan gelen bu yÃ¶ndeki ÅŸikayetler de deÄŸerlendirilip, yetkisiz Ã§akar kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere KarayollarÄ± Trafik Kanunu kapsamÄ±nda 1823 TL para cezasÄ± uygulanÄ±yor.



Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re yetkisiz Ä±ÅŸÄ±klÄ±/sesli Ã§akar kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik 2021 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan denetimlerde 6 bin 75 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye cezai iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Bu yÄ±lÄ±n ilk 9 ayÄ±nda iseÂ 5 bin 685 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye yetkisiz Ã§akar kullanÄ±mÄ± nedeniyleÂ cezai iÅŸlem uygulandÄ±.Â