Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yıldız Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacaktır.

Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartlarla ilgili özet bilgi tablosuna prs.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

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