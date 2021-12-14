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Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2021 Salı 12:11
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Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usül ve Esaslar kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili hükümlerine göre Öncelikli Alanlarda araştırma görevlisi alımı yapacak.

Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler.

Son başvuru tarihi 27 Aralık 2021’dir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.12.2021 12:13
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