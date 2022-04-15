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Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
15 Nisan 2022 Cuma 15:14
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 29.04.2022 olup; Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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