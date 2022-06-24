YÖK ile TUSAŞ arasında iş birliği protokolü

ANKARA - YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında, havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.



YÖK ile TUSAŞ arasında, havacılık sektöründe yetişmiş insan kaynağını ön plana çıkartacak ve yetkinlik düzeyi oluşturacak konularda gerçekleştirilecek doktora çalışmalarının desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü hazırlandı. TUSAŞ Kahramankazan Merkez Yerleşkesi Saim Dilek Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile çok sayıda rektör katıldı. Protokol çerçevesinde 200 doktora öğrencisine burs verilecek. Burs programına kabul edilen öğrenciler, havacılık ve uzay sanayi alanında belirlenen konularda doktora çalışmalarını yürütecek.



TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, şirketin imalat sanayisindeki yeteneğiyle dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını ve şirket bünyesinde 5 biner mühendis ve teknisyen bulunduğunu belirterek, "Bu sayı 2028'de 10 binlere çıkacak, Üniversiteler bizim için çalışıyor, biz de burada yaptıklarımızı gençlere açmak istiyoruz" dedi.



'ÜLKEMİZ KAZANÇLI ÇIKACAK'



YÖK Başkanı Özvar da, yeni bir iş birliğinin hayata geçirildiğini belirterek, Türk havacılık ve savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından TUSAŞ ile imzalanan protokolün bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi. YÖK olarak üniversite sanayi iş birliğine ve Türkiye’nin yerli ve milli sanayisini geliştirme hamlesine büyük önem verdiklerini ifade eden Özvar, şunları kaydetti:



"Gerek hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldiğimiz mevzuat çalışmalarımızla ve gerekse de hayata geçireceğimiz projelerimizle yeni bir sürece gireceğimize inanıyor ve bunun heyecanını duyuyoruz. Önümüzdeki dönem, Sayın Cumhurbaşkanımızın da verdikleri destekle, üniversitelerimizin sanayinin, sanayinin de üniversitelerimizin içinde olacağı, üniversite-sanayi iş birliğinde yeni bir aşamaya geçeceğimiz çok farklı bir dönem olacaktır. Özellikle TUSAŞ gibi yerli ve milli üretim hamlemizin öncü kuruluşlarıyla yükseköğretim kurumlarımız arasında özlemini duyduğumuz iş birlikleri gerçekleştirilecek, bundan hem üniversitelerimiz hem de diğer kurumlarımız ama her şeyden önemlisi de ülkemiz kazançlı çıkacaktır. YÖK ve yükseköğretim kurumları olarak, TUSAŞ’la birlikte ülkemizin yerli ve milli sanayi hamlesine daha fazla katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."



Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Özvar ve TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, 'Türk Havacılık Uzay Sanayii ve YÖK Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.