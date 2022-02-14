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Yozgat Bozok Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
14 Şubat 2022 Pazartesi 11:13
Yozgat Bozok Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Üniversite hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihi : 14/02/2022 - 28/02/2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar,
Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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