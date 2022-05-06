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Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
06 Mayıs 2022 Cuma 13:53
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitenin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Son başvuru tarihi 20/05/2022 olup, İlan için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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