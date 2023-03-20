Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.102,66
ALTIN
1.227,41
DOLAR
19,02
STERLİN
23,20
EURO
20,29
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...

YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'ne ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin (SSPS) kullanımına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:19
YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'ne ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de
Ankara

Buna göre, seçimlerin ardından il ve ilçe seçim kurullarından YSK'ya elektronik ortamda gönderilecek sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilme ve saklanabilmesine olanak sağlayan SSPS veri tabanları ile ilgili tedbirleri YSK alacak.

Talepleri halinde siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayları eş zamanlı olarak sonuçları izleyebilecek, bilgisayar ortamında saklayabilecek.

Partiler, elde ettikleri bu sonuçları, YSK'nın belirlediği süre bitimine kadar teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderemeyecek.

SSPS aracılığıyla parti ve Cumhurbaşkanı adaylarının kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sonuçlar olacak, itiraza gerekçe oluşturacak bir nitelik taşımayacak.

Sisteme erişim, siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı adaylarına 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla sağlanmaya başlanacak.

Bağımsız adaylar da talep etmeleri halinde seçim bölgesiyle sınırlı olmak üzere elektronik ortamdan sonuçları alabilecek.

Siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarının SSPS'den yararlanabilmesi için Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunacak, bilişim sistemlerini hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

Partiler ve Cumhurbaşkanı adayları, SSPS'yi kullanmak üzere en çok 10 kullanıcı belirleyecek, belirlenenler ıslak imzalı halde YSK'ya bildirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sandık Sonuçları Paylaşım SistemiYSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans