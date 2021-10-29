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YTB Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 10:29
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YTB Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 17 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını, Başkanlığın www.ytb.gov.tr internet adresinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini kullanarak giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar. Giriş sınavı başvuruları 25 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 5 Kasım 2021 tarihi saat 18.00’de sona erecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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