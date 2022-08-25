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Yüksek Seçim Kurulu 48 Zabıt Katibi ve 5 Hizmetli alacak

25 Ağustos 2022 Perşembe 14:39
Yüksek Seçim Kurulu 48 Zabıt Katibi ve 5 Hizmetli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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