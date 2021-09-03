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Zabıta Memuru alımı yapılacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Eylül 2021 Cuma 10:42
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Zabıta Memuru alımı yapılacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır. 

Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 08.11.2021 tarihinde saat: 10.00’da Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Trakya Salonu) Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak Atatürk Bulvarı No: 28 34520 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, uygulamalı sınav ise 09.11.2021 tarihinde saat: 10.00’da Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Aydın ÖRS Spor Salonu Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarı No:  30  (Vira İstanbul Evleri Karşısı) Beylikdüzü- İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

İlanla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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