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Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak 

Samsun Büyükşehir Belediyesine zabıta ve itfaiye eri alınacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:41
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Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alacak.

Adaylar, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

İlanla alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.

DHA

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