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Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Nisan 2022 Çarşamba 15:38
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ilahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, son yolculuğuna uğurlandı. Zekeriya Beyaz'ın ailesi gözyaşlarına boğulurken, çok sayıda seveni ve yakını da son görev için cenazede hazır bulundu.

İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta aspirasyon pnimonisi (yiyeceklerin, tükürüğün, mide sıvılarının veya mideden yemek borusuna geri çıkan maddelerin akciğerlere geçerek enfeksiyona sebep olması) nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. Alzheimer tanısı da konulduğu öğrenilen Beyaz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyaz'ın hayatını kaybettiğini, oğlu Oğuzhan Beyaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Zekeriya Beyaz'ın cenaze namazı öğle vakti Esenler Merkez Camii'nde kılındı. Beyaz'ın cenazesine yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Beyaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zekeriya BeyazSon Yolculuk
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