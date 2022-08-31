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Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tahsildar ve Bilgisayar İşletmeni alacak

31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:39
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tahsildar ve Bilgisayar İşletmeni alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul ili Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, Sözlü Sınava Katılabilmek için; Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03/10/2022 gününden 07/10/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresindeki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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