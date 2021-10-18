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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ekim 2021 Pazartesi 15:39
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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

ZONGULDAK - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, 1 işçi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

Göçük, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Güntepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ruhsatı bulunan ancak eksiklikleri nedeniyle ruhsatı iptal edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. İşçilerden Erdal Aşkar ise göçük altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde AFAD, polis ve sağlık ekipleri önlem aldı. Göçükte kalan maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 18.10.2021 16:28
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Zonguldakta Kaçak Maden Ocağında Göçük
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