Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Bu kış 1 Aralık 2022'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

"Güvenli ve konforlu bir yolculuk her şeyden önce geliyor"

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, AA muhabirine, yaz aylarında sıcak hava koşulları için üretilen yaz lastiklerinin kullanılması gerektiğini söyledi.

Mevsimine uygun lastik kullanımının her anlamda kazanç sağladığını belirten Boran, "Sürüş güvenliği başta olmak üzere, yol tutuşu, manevra kabiliyeti, yakıt tasarrufu, çevrenin korunması ve sürüş konforu için yazın kış lastiği kullanılmamalı." dedi.

Kış lastiklerinin yazın kullanıldığında yol tutuş performansını ve manevra kabiliyetini azalttığına dikkati çeken Boran, şöyle devam etti:

"Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmiştir. Yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybetmeye başlar. Sıcak havalarda daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara neden olur. Soğuk hava kullanıma göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi bir azalmaya sebep olur ve araç üzerindeki kontrolü olumsuz anlamda etkiler. Araç kullanırken güvenli ve konforlu bir yolculuk her şeyden önce gelir."

"Yakıt tüketimini etkiliyor"

Kış aylarında daha iyi performans sağlayan kış lastiklerinin yaz aylarında kullanıldığında daha çabuk yıprandığını ve araçlarda yakıt tüketimini artırdığını vurgulayan Boran, lastik yıpranmasının da yakıt tüketimini, dolayısıyla yakıt masrafını büyük oranda artırdığını dile getirdi.

Boran, mevsimine uygun olmayan lastik kullanımının, yakıt tüketimiyle beraber çevreye salınan karbon emisyonunu da artırdığına işaret ederek, "Yazın kullanılmaya devam edilen kış lastikleri yuvarlanma direncini ve buna bağlı olarak da yakıt tüketimini artıracağı için daha fazla CO2 gazı salımı gerçekleşir. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar lastik ebatlarına göre değişim gösteriyor"

Otomobillerde 4 lastik değiştirme fiyatının ebatlarına göre değiştiğine dikkati çeken Boran, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki yaz lastikleri, 1000 ila 2 bin lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 250-350 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 300-500 lira aralığında değişiyor."

Boran, mevsimsel değişikler nedeniyle çıkarılan araba lastiklerinin doğru koşullarda saklanması gerektiğini bildirdi. Türkiye'nin pek çok yerinde rahatlıkla bulunabilen ve lastiklerin 6 ay boyunca saklanabileceği lastik otelleri olduğunu anımsatan Boran, buralarda fiyatların 300 ila 400 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.