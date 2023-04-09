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14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi parti aday listesini YSK’ye sundu

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu açıkladı.

09 Nisan 2023 Pazar 17:47
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14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi parti aday listesini YSK’ye sundu
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AA

Anahtar Kelimeler:
14mayısPartiadayYSK
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