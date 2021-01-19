Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1572
ALTIN
441.174
DOLAR
7.4375
STERLİN
10.1277
EURO
9.0197
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli...
İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacak
İzmit Belediyesi'ne ait 30...
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriliyor
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya...
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...

29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli Valiliği'nce yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle kent genelindeki 29 bölgenin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2021 Salı 14:17
0 Okunma
29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

TUNCELİ - Tunceli Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla girilmesinde sakınca bulunan merkez, Hozat, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçesi sınırlarında kalan 29 bölgenin, 31 Aralık 2021'e kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilen yerlerin; merkeze bağlı Bali Deresi, Kutu Deresi, Baylık köyü bölgesi, Çığırlı Yaylası bölgesi, Karameşe bölgesi, Tapan Tepe bölgesi, Kurutlu Mahallesi bölgesi, Vezgür Tepe bölgesi, Yakacık Mahallesi bölgesi, Hozat ilçesinde bağlı Ali Boğazı bölgesi, Kıran Deresi bölgesi, Beyazdağ bölgesi, Ovacık ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi bölgesi, Balkayalar bölgesi, Ali Geçiti Sırtı bölgesi, Gayretbaba Tepe bölgesi, Gölanyaylası bölgesi, Mahmutkömü bölgesi, Aslıca köyü bölgesi, Sincikdağı Tepe bölgesi, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi bölgesi, Kınıkan Tepe bölgesi, Eğerci Mahallesi bölgesi, Karadere bölgesi, Maden Deresi bölgesi, Nazımiye ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi bölgesi, Dokuzkayalar bölgesi, Tavuklu Mahallesi Doğantaş köyü bölgesi ve Pülümür ilçesine Kızılmescit ve Altınhüseyin köyü bölgesi olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Geçici özel Güvenlik BölgesiTunceli Valiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti
Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti
Türkiye, lojistik süper güç oldu
Türkiye, lojistik süper güç oldu
İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', Tendürek'ten başladı
İçişleri Bakanlığı: 'Eren Operasyonları', Tendürek'ten başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans