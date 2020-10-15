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4 ilde 'Yıldırım-13 Bestler Dereler' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla 'Yıldırım-13 Bestler Dereler' operasyonu başlatıldığı açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2020 Perşembe 12:18
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4 ilde 'Yıldırım-13 Bestler Dereler' operasyonu başlatıldı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de, 'Yıldırım-13 Bestler Dereler' operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel görev alıyor.

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi, 53 iş birlikçi yakalanmış, 190 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım Operasyoları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıŞırnakSiirtVanHakkariOperasyonYıldırım13 Bestler Dereler
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