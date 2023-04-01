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AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti

Anadolu Ajansı, Yunanistan'daki gazeteci meslektaşlarla dayanışma çerçevesinde, Türkiye'deki deprem felaketi sırasında görev yaparken ekipmanı hasar gören gazetecilere kamera hediye etti.

01 Nisan 2023 Cumartesi 09:45
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AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti

Atina

Deprem felaketini haberleştirmek üzere Hatay'da çalışan Yunan gazetecilerin kameralarının kimliği belirsiz kişilerce kullanılamaz hale getirilmesinin ardından harekete geçen Anadolu Ajansı (AA), Yunan meslektaşlarına iki kamera gönderdi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Yunan gazetecilere gönderdiği mektupta, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

AA'nın, tüm gazetecilerin çalışmalarını güvende sürdürebilmelerinin önemine inandığını vurgulayan Karagöz mektubunda, "Türkiye'deki tüm devlet kurumlarının bu konuda sizinle aynı üzüntüyü paylaştığını bildirmek isterim. Bu olayın tüm yönleriyle araştırılıp, gazetecilerin mesleklerini özgürce icra etmesinin en üst seviyede sağlanacağından emin olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Karagöz, AA'nın gazetecilere dayanışma nişanı olarak gönderdiği ekipman için "Size gönderdiğimiz bu hediyeyi kabul etmeniz bizi mutlu edecektir. Bu ekipmanın en zor şartlarda dahi gazetecilik görevinizi yapmanıza katkıda bulunmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteciler, AA'nın hediyesini kabul ederek teşekkürlerini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AADepremYunanGazeteci
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