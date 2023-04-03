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Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 09:16
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Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDeprem
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