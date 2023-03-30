Adıyaman'da 196 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden sonra acıları bir nebze de olsa azaltmak isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler, Adıyaman'da afetzedelerin deprem travmasını atlatması amacıyla psikososyal destek çalışmaları yürütüyor.

Kentteki çadır ve konteynerleri gezerek afetzedelerle görüşen ekipler, depremin oluşturduğu stresle baş etmekte zorlananlar için psikolojik terapi seansları da düzenliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Abdullah Göksu, AA muhabirine, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini, el birliğiyle yaraları saracaklarını söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana sahada olduklarına işaret eden Göksu, 30 ilden gelen yaklaşık 1000 personelle depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

Depremin ilk döneminde yardım kolilerinin taşınmasına ve çadırların kurulmasına destek verdiklerini aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"Daha sonra hizmet alması gereken bireyleri tespit etmeye başladık. Kentteki çadır ve konteyner kentlerde kaç kişi yaşıyor, engelli, yaşlı, hizmet alması gereken öncellikli bireyler var mı? Bunların tespitini yaptık. Bireysel görüşme talebi olanları sosyal destek çadır ve konteynerlerimizde psikologlarımız eşliğinde görüşmelere aldık. Bugüne kadar 36 bin aileye ulaştık. 196 bin 600 kişiyle psikososyal destek hizmeti sunmak üzere görüşme yaptık."

Kentteki tüm depremzedelere ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Göksu, "Başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere tüm vatandaşların yaşamına dokunmaya çalışıyoruz. Bizden hizmet almak isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Dışarıdan bir elin omzuna dokunması, biriyle ufak bir paylaşımda bulunmak dahi moralinizi yükseltebiliyor." dedi.

"Devletimiz bize sahip çıkıyor"

Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Yusuf Yılmaz ise devletin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiğini dile getirdi.

Depreme yaşadıkları 4 katlı binanın ikinci katında yakalandıklarını belirten Yılmaz, "Üstümüze duvar yıkıldı. Yere düştüm. Bir sağa bir sola savrulduk. Sarsıntı durduktan sonra dışarı çıkabildik. Devletimiz bize sahip çıkıyor, ekipler bizi hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli ziyaretimize geliyor, ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.