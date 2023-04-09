Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Ağrı'daki okullarda depremzedeler için toplanan erzak Kahramanmaraş'a ulaştırıldı

"Bir Sınıf Bir Koli" kampanyası kapsamında öğrencilerin evlerinden getirdiği yağ, salça, bulgur gibi gıdaların bulunduğu koliler, Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi depremzedelere teslim edildi.

09 Nisan 2023 Pazar 12:18
0 Okunma
Ağrı'daki okullarda depremzedeler için toplanan erzak Kahramanmaraş'a ulaştırıldı
Kahramanmaraş

Ağrı'da bu yıl depremzedeler için düzenlenen "Bir Sınıf Bir Koli" kampanyası kapsamında öğrencilerin evlerinde getirdiği gıda ürünleriyle doldurulan koliler, Türk Kızılay tarafından, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Ağrı Şubesi işbirliğiyle yaklaşık 3 yıl önce başlanan ve ramazan ayında kentteki ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen yardım kampanyasının bu yıl deprem bölgesi için yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamında ramazan ayında yetkililerce kentteki tüm okullara boş koliler bırakıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan kolilere, bazı öğrencilerin depremzedeler için yazdığı mektuplar da konuldu.

Araçlara yüklenilen gıda kolileri, Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı ile gönüllüler tarafından, Kahramanmaraş'a getirildi.

Türk Kızılay ekipleri, Baykar Konteyner Kent'teki depremzedelere erzak kolilerini teslim etti.

Mektup da yazdılar

Orhan Tatlı, AA muhabirine, bu yıl kampanyayı depremzedeler için düzenlemeye karar verdiklerini ve 10 saatlik yoluculuğun sonucunda buraya ulaştıklarını anlattı.

Kolilerde bir ailenin tüm gıda ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

"Gönüllü arkadaşlarımız okullara ilk önce boş kolileri bıraktılar. Daha sonra doldurulan bu boş kolileri çocuklarımız kendi evlerinden gıda ürünlerini getirdiler. Yağ, salça, bulgur... Öğretmenleri onlara belli kalemler söylemişti. Onlar o kolileri getirdiler. Sınıfta kolileri doldurdular. Kolilerin üzerine güzel resimler çizdiler. 14 farklı ürün var, bir ailenin gıda temel ürünleri noktasındaki bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir aylık yetecek ürünleri koyduk. Kahvaltılık da iki parça koymaya çalıştık. Sağ olsunlar okullarımız, öğrencilerimizin tamamı aslında belirttiğimiz listeye uyarak bunları hazırladı. Şu an 2 bin gıda kolimizi getirdik. Hem Kahramanmaraş'a hem Adıyaman'a onları dağıtacağız."

Orhan Tatlı, buradaki amaçlarının çocuklara yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygusunu pekiştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Çocukların evlerinden o malzemeleri alarak nasıl koşturarak okula geldiklerine şahit olduk." dedi.

Tatlı, "Kolileri hep birlikte nasıl doldurduklarına şahit olduk. Bütün kolilerin içerisine birer mektup var. Duygularını, düşüncelerini yazmışlar. Üzerlerine ana sınıfı öğrencilerimiz güzel resimler çizmişler. Emin olun bir sınıf bir koliydi ama neticesi bir sınıf çok koli şekline döndü. Muazzam bir iyilik hareketi, muazzam bir dayanışma örneği sergilediler." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AğrıDepremzedeErzak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da 258 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 258 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ankara'da 2 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüphelilere dava açıldı
Ankara'da 2 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüphelilere dava açıldı
"Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon
"Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans