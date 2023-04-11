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Aksaray'da hortum anı cep telefonu kamerasında

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, hortum anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

11 Nisan 2023 Salı 15:36
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Aksaray'da hortum anı cep telefonu kamerasında
Aksaray

İlçeye bağlı Camili köyünde, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ile hortum, evlere ve tarım arazilerine zarar verdi, ağaçları yerinden söktü.

AFAD ekiplerinin, köydeki incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Köyde hasara neden olan hortum, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, rüzgarın hızla şiddetini artırması ve hortumun köye doğru yaklaşması yer alıyor.

Öte yandan, ilçeye bağlı Göllü köyündeki şiddetli fırtına nedeniyle cami minaresinin devrilmesi sonucu yaralanan imam Özcan Deniz taburcu edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AksarayHortumSondakika
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