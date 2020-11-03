Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
520.202
DOLAR
8.4979
STERLİN
11.0795
EURO
9.9504
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için...
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Son Dakika
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları...
Gaziantep’te yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Son Dakika
Gaziantep’te yolcu minibüsü devrildi: 14...
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına...

Alanya'da gezinti teknesi battı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gezinti teknesi kayalık alanın yakınında battı. Teknedekiler, yakındaki diğer tekneciler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2020 Salı 15:11
0 Okunma
Alanya'da gezinti teknesi battı

ANTALYA - ​ Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi, kıyıya 30 metre mesafede alabora oldu. Tekneden denize atlayanlar kıyıya yüzerek çıkarken, bazılarını çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan teknede Rus uyruklu 32 yolcu ile 5 mürettebat kurtarılırken, Rus uyruklu Daniyar Mahitov'un cansız bedenine ulaşıldı.

Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, saat 11.00 sıralarında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede batan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayanlar yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Cilvarda Burnu'ndaki kayalıklara yüzerek çıktı. Turistlerin bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan tekneden kurtarılanlar, Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirildi.

Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Dalgıçlar, kayıp olan turist olup olmadığını belirlemek için tekne enkazı çevresinde dalış yapıyor. 

1 TURİST ÖLDÜ, 32 TURİST VE 5 MÜRETTABAT KURTARILDI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "03 Kasım 2020 tarihinde saat 11.01'de 112 Acil Çağrı Merkezi'mize gelen ihbarda; Alanya ilçesi Fosforlu Mağara (Alanya Kalesi batısı) mevkii önlerinde içerisinde 33 Rusya Federasyonu uyruklu yolcu ve 5 personelin Baba Selavi isimli günübirlik tur teknesinin battığı ve bir şahsın kayıp olduğu bildirilmiştir. İhbara ilişkin denizden Sahil Güvenlik botları görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik tarafından 32 yolcu kurtarılmış, kurtarılan 32 yolcu ile hayatını kaybeden Daniyar Mahitov isimli yolcunun cansız bedeni 112 ekiplerine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alanyada Gezinti Teknesi BattıAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Bekler: Marmara depremi, İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyecek
Prof. Dr. Bekler: Marmara depremi, İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyecek
HAKAN'CA YORUMLAR (DEPREM ÖZEL)
HAKAN'CA YORUMLAR (DEPREM ÖZEL)
"Devletimizin şefkat eli milletimizin üzerindedir"
"Devletimizin şefkat eli milletimizin üzerindedir"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans