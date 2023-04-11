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Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

11 Nisan 2023 Salı 14:07
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Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
Ankara

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ankara'da raylı sistem ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla işe koyulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı yarın devreye alıyor.

Bir süredir testlerin yapıldığı hattın açılış töreni için yeni yapılan istasyonda son hazırlıklar yapılıyor.

Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.

Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.

379 milyon avro tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önceki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, 3,3 kilometrelik hattın yapımında toplam 7 bin 295 metre tünel imalatı yapıldığını, 14 bin 590 metre ray döşendiğini belirtmişti.

Karaismailoğlu, metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte, kara yolu işletmesinden 104 milyon avro, kaza maliyetlerinden 42,7 milyon avro, zamandan 123,9 milyon avro, çevresel kirlilikten 108,4 milyon avro olmak üzere toplam 379 milyon avro tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetmişti.

Metro aracı sayısı 4 katına çıkarıldı

Türkiye genelinde 12 ilde toplam 852,9 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletiliyor. Bunun 353,6 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirildi.

Şu an Bakanlık tarafından yapımı devam eden 11 projede toplam 96,9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor.

Ankara'nın 23 kilometrelik raylı sistem hattına ilave olarak 41,2 kilometre uzunluğundaki 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Metrosu (M2), 15,4 kilometrelik Batıkent-Sincan Metrosu (M3), 9,2 kilometrelik Ankara Keçiören-AKM Metrosu (M4) Bakanlık tarafından yapılarak toplam hat uzunluğu 64,2 kilometreye çıkarıldı.

Açılışı yapılacak AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ile birlikte Bakanlık tarafından Ankara'ya toplam 44,5 kilometre metro hattı kazandırılmış olacak.

Ayrıca söz konusu metroların inşasının yanı sıra bu hatlarda hizmet vermek üzere mevcut 108 araca ilave 324 adet yeni nesil ve yüzde 51 yerlilik oranı ile metro araç alım işi Bakanlıkça yapıldı.

Mevcutta bulunan metro araçları depolama ve bakım merkezi ek bina ve parklanma alanlarıyla büyütülerek kapasitesi artırıldı ve ayrıca Çayyolu bölgesinde ilave yeni bir depolama ve bakım merkezi daha Bakanlık tarafından tesis edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraMetroAkm
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