Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1333
ALTIN
465.520
DOLAR
7.8622
STERLİN
10.5188
EURO
9.5259
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin belirtisi olabilir”
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin...
Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde...
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve girdi
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve...
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve kredi başvuru sonuçları...

Arnavutköy'de taş ocağında göçük

ARNAVUTKÖY'te taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2020 Pazartesi 10:59
0 Okunma
Arnavutköy'de taş ocağında göçük

İSTANBUL -  Arnavutköy'de bulunan taş ocağında saat 09.50 sıralarında göçük meydana geldi. Burada çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Göçük altında kalan Sabit Deniz, kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sabit Deniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, çalışmalarının devamında göçük altında kalan Nuri Deniz'in ise cansız bedenine ulaştı. İşçinin cenazesi ambulansa konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköyde Taş Ocağında Göçük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RTÜK’ten 'orduya hakaret' içerikli yayına ceza
RTÜK’ten 'orduya hakaret' içerikli yayına ceza
Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı
Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı
'Kanuni' sondaj gemisinin sökülen kulesi monte edildi
'Kanuni' sondaj gemisinin sökülen kulesi monte edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans