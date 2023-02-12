"Asrın felaketi"nde 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artç

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediy

10 ilde 24 bin 617 can kaybı

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

1972 artçı deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 1972 artçı deprem meydana geldi. Depremden etkilenen illerden 102 bin 388 afetzede tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 32 bin 71 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Hasar Tespit Afet Grubu tarafından şimdiye kadar 122 bin 152 binanın incelemesi tamamlandı.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, y

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 473 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava araçlarıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü"yle 3 bin 642 sorti yapıldı.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla D

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 175 bin 960 çadır ve 1 milyon 534 bin 39 battaniye sevk edildi, 102 bin 274 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1645 personel ve 164 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 99 bin 916, deprem bölgesi dışında 10 bin 734 olmak üzere 110 bin 650 kişiye psikososyal destek verildi.

TSK "hava köprüsü"yle 3 bin 558 sorti yapıldı

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Ko

25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev

Depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği Diyarbakır'da, 10 ili etkileyen ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerdeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün buradan bir şey daha açıklıyorum. Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu

10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen 10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi.

20 Şubat'a kadar kamuda çalışan kadınlara "idari izin" verilebilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğünün yazısında, "Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirle

"Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı gözlemlendi"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir. Gözlemlerimiz, olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası ç

Depremlerden etkilenen illerde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki savcılıklara Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için yazı gönderdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce, 148 ağır ceza mahkemesi başsavcılığına, "Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalarla İlgili Yapılacak Soruşturmalar" konulu yazı gönderildi.

Depremlerde yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülecek soruşturmalarda etkinlik ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla bu duyurunun yapıldığı belirtildi.

Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.

ok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil." ifadelerini kullandı.

r alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir." ifadesi kullanıldı.

noktada tadil ederek Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız.

yapmaktadır. Şu ana kadar 63 uçakla yapılan 707 sortiyle, 9 bin 780 uzman personeli ve 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

mutanlığına bağlı hava araçlarıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü"yle 3 bin 558 sorti yapıldı.

eniz Kuvvetleri Komutanlığınca 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere 26 gemi görevlendirildi.

erel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 334'e ulaştı.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara geçti.

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