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Atlı polisler toplumun huzur ve güvenliği için her an göreve hazır

Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, toplumsal olaylara etkin müdahale için belirli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

11 Nisan 2023 Salı 14:09
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Atlı polisler toplumun huzur ve güvenliği için her an göreve hazır
Adana

Adana'da toplumsal olaylara müdahale ve halkın yoğun olduğu sosyal alanlarda güvenliğin sağlanması için oluşturulan atlı polis birliği, düzenli eğitimlerden geçerek göreve hazırlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde 1,5 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin tesisi için görev yürütüyor.

Ekipler, toplumsal olaylara etkin müdahale ile stat, spor salonu, konser alanı, park ve caddelerde her an göreve hazır olmak için sık sık tatbikat gerçekleştiriyor.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi verilen Atlı Polis Grup Amirliği yerleşkesinde bu kapsamda gerçekleştirilen tatbikatta, atlı polisler senaryo gereği toplumsal olaylara karşı önlem aldı.

Sis ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta, atların ani gelişen olaylarda ve yüksek sesli ortamlarda ürkmemeleri amacıyla çevresel faktörlere alıştırılması için çalışma yapıldı.

"Öncelikli görevimiz park ve bahçelerde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak"

Atlı Birlik Grup Amirliğinde görevli polis Hızır Ali Ayhan, 2019'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde göreve başladığını belirterek, bu süreçte açılan atlı polis kursuna gönüllü katıldığını söyledi.

Ankara'da katıldığı 4 aylık eğitimin ardından Adana'da Atlı Polis Grup Amirliğinde görevlendirildiğini aktaran Ayhan, her sabah mesaisine atların bakımıyla başladığını kaydetti.

Ayhan, atların biniş takımını hazırlayıp son kez bakımlarını yaptıktan sonra göreve çıktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Öncelikli görevimiz park ve bahçelerde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak. Toplumsal olaylara müdahalede de görev alıyoruz. Motorlu araçların giremeyeceği yerlere atlarımızla kolaylıkla girebiliyoruz. Halkımızdan da bu anlamda olumlu dönüşler oluyor. Atlar bir bakıma halkla aramızda bir bağ oluşturuyor. Bizimle birlikte görev alan 10 atımız var. Bunlardan biriyle mutlaka aranızda bir bağ oluşuyor. 'Kocabey' isimli atla da aramızda farklı bir bağ olduğunu düşünüyorum. Tımar yaparken aramızdaki bağın kuvvetlendiğini hissediyorum çünkü tımar yaptığımda başını omzuma yaslıyor ve sevilmek istiyor."

"Kadın polisler olarak vatandaşlardan olumlu dönüşler alıyoruz"

Atlı polislerden Tuğçe Savranlı da hayvanları sevdiği için atlı polis birliğine gönüllü katıldığını dile getirdi.

Dışarıda karşılaşabilecekleri risklere karşı eğitim aldıklarını dile getiren Savranlı, her an göreve hazır olmak için sık sık eğitim yaptıklarını belirtti.

Savranlı, atlı polis birliğinde görev yapan kadın polisler olarak vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını aktararak, "Vatandaşlarımız bizleri at üzerinde gördüklerinde gurur duyduklarını söylüyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Halkımızın güvenliğini sağlamak, suçluyla mücadele etmek için alanlardayız." dedi.

Birlikte görev yaptıkları atları "can dostları" olarak tanımlayan Savranlı, her gün atların bakımını yapıp ilgilendikleri için aralarında farklı bir bağ oluştuğunu kaydetti.

Savranlı, bu yıl Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Teşkilatımız günden güne kendini güçlendirmeye devam ediyor. Bu şekilde dosta güven, düşmana korku salıyoruz. Bizler de kendimizi her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AtlıpolisHuzurGüvenlik
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