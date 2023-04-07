BAE'den Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Adıyaman

BAE, depremden etkilenen illerde ramazan yardımı çalışmalarına devam ediyor.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen gıdaların bulunduğu koliler, Yeni Mahalle'de çadırda yaşayan depremzede ailelere teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, Şanlıurfa ve Kilis'in ardından Adıyaman'da BAE'nin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Adıyaman'da 250 aileye yardım kolisi dağıtılacağını belirten Balkan, "Birleşik Arap Emirlikleri ile depremden etkilenen illerde gıda kolilerinin dağıtımını yapıyoruz. Önceki gün Şanlıurfa'da, dün Kilis'te, bugün ise Adıyaman'dayız. Destek olan Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yardım kolilerinin dağıtımına Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem, BAE'nin Ankara Büyükelçiliği görevlisi Muhammed Öztürk ile gönüllüler eşlik etti.