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Bağcılar'da kontrolden çıkan kamyon 6 araca çarparak durdu

Bağcılar'da seyir halinde ilerlerken fren sisteminde arıza oluşan kamyon 6 araca çarparak durabildi, kazada 1 kişi yaralandı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:05
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Bağcılar'da kontrolden çıkan kamyon 6 araca çarparak durdu
İstanbul

Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi'nde Ali B'nin kullandığı 34 BOE 03 plakalı bir lojistik firmasına ait kamyon, fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıktı.

Kamyonun cadde üzerindeki bir hafif ticari araç, otomobil, taksi, kamyonet ve iki minibüse çarparak durması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın içerisinde sıkışan Mehmet Y, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından Halkalı Caddesi'ndeki trafik akışı, yeniden normale döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarKamyonKaza
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