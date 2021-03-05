Bakan Akar'dan Bitlis şehitleri için başsağlığı mesajı

ANKARA - Bakan Akar'ın başsağlığı mesajı, bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. Bakan Akar, şehit Korgeneral Osman Erbaş için, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Mart 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Bakan Akar, 10 şehit için ise, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 4 Mart 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.