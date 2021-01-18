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Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Irak'a resmi ziyarette bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2021 Pazartesi 15:20
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Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti

ANKARA - Bakan Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk durağının Irak Savunma Bakanlığı olması bekleniyor. Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Orgeneral Güler'in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi dahil olmak üzere bazı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerdeki temel konunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin olacağı belirtildi.

IRAKLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, Irak ziyareti kapsamında ilk olarak Irak Savunma Bakanlığı'na geçti. Bakan Akar, burada askeri törenle karşılandı. Bakan Akar ile Irak Savunma Bakanı El Cuburi, önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

Türkiye ve Irak arasında kardeşlikten öte akrabalık bağlarının olduğunu belirten Akar, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bölgemizdeki zorlukları birlikte yenebiliriz. Her açıdan dünyanın en güzel coğrafyası olan Ortadoğu coğrafyasını, bölgemizi barış ve güvenliğin merkezi haline getirebiliriz.  Irak’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, esenliğine ve refahına saygılıyız. Irak’ın siyasi birliği bizim için esastır. Her zaman samimiyetle ifade ettiğimiz gibi bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur."

Irak'ın kuzeyindeki terör varlığının iki ülke için de önemli bir tehdit olduğunu vurgulayan Akar, "Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak ile her türlü iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GülerIrakZiyaret
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