Bakan Akar, NATO'nun kuracağı ikinci 4 bin kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu

Ankara

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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da sürdürülen yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.

Orgeneral Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Defne ilçesine giden Akar, NATO tarafından Antakya'nın ardından Defne'de kurulması planlanan 4 bin kişilik çadır kent alanında incelemelerde bulundu.

Tesviye çalışmalarını takip eden Akar, yetkililerden bilgi aldı, talimat verdi. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin katkılarıyla yapılan Sağlık Bakanlığının Kocaeli Hastanesini de ziyaret eden Akar, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar daha sonra da Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi, Topal Dursun Yıldırım Konteyner Kenti ve Türkiye-Katar Kardeşlik Konteyner Kentini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Depremzedelerin taleplerini dinleyen Akar, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Konteynerin sürpriz ev sahibi

Tunebaç ailesinin daveti üzerine konteynerlerine konuk olan Bakan Akar'a teşekkür eden Hüseyin Tunebaç, "İlk günden beri her şeyimize anında yetiştiler. Bunu inkar eden kendine yazık eder. Ne ihtiyacımız olduysa karşıladılar." dedi.

Vatani görevini Muhafız Alayı'nda yerine getirdiğini vurgulayan Tunebaç, "Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemde sizleri çok görüyordum. Şimdi burada ziyaretiniz benim için ayrı önem taşıyor. Çok heyecanlandım. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, sizlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu dile getiren Akar, "Devlet millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." dedi.

Bakan Akar, ziyaret ettiği konteyner kentlerde vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.