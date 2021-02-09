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Bakan Karaismailoğlu: Mobil denetim uygulaması ile etkinliğimizi artırıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesinde 13 ilde göreve yapacak 27 denetim aracı devreye girdi. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bugün denetim filomuza kazandırdığımız 27 aracımızla ülkemizdeki karayolu taşımacılığı denetiminde bir ilk olan mobil denetim uygulaması ile etkinliğimizi artırıyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Şubat 2021 Salı 14:15
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Bakan Karaismailoğlu: Mobil denetim uygulaması ile etkinliğimizi artırıyoruz

ANKARA - Bakan Karaismaloğlu, 'Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Denetim Araçları Teslim Töreni'ne katıldı. 18 yılda yapılan ulaştırma hizmetlerini anlatan Bakan Karaismailoğlu

halkın yaşam kalitesinin artırılması, konforlu, güvenli, hızlı ve akılcı bir ulaştırma sistemine kavuşulmasının en önemli hedefleri olduğunu bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün sahadaki denetim imkanına güç katmak amacıyla, bölge müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda, 27 adet denetim aracını teslim aldıklarını kaydederek, "Yeni denetim araçlarımız, bölge müdürlüklerimize bağlı olarak; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Erzurum, Trabzon, Sivas ve Bolu illerinde görev yapacak. Bu araçlarımız sayesinde halkımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı seyahat edebilme imkanına kavuşacak" dedi.

'ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu, son 18 yılda karayollarındaki yapıyı modernleştiren ve başta can ve mal güvenliğini artıran adımlar sayesinde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı sayısının 2010 yılında 13,4'ken, 2019'da yüzde 56 azalışla 5,9’a gerilediğini kaydetti. Bakan Karaismailoğlu trafik kazalarını önlemek ve can kaybı sayısını düşürmenin hedefleri arasında olduğunu belirterek, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenlik Strateji Belgesi ve 2021-2023 Eylem Planındaki hedeflerimiz doğrultusunda, trafik kazalarında can kaybı yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2050 yılına kadar da can kaybını sıfıra indirecek stratejiler belirliyoruz. Karayolu denetim araçlarımız işte tam bu noktada gücümüze güç katacaktır. Bugün denetim filomuza kazandırdığımız 27 aracımızla ülkemizdeki karayolu taşımacılığı denetiminde bir ilk olan mobil denetim uygulaması ile etkinliğimizi artırıyoruz. Hizmete aldığımız araçlara takılacak araç takip sistemi ile süreçler anlık olarak, elektronik ortamdan takip edilebiliyor. Yeni kurulan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla, ulaşım hizmetlerinde her türlü hukuki, idari ve pratik düzenlemeleri artık çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabiliyor. Yollarımızın uzunluk ve kalitelerini artırırken, düzenleme, denetim ve işletme standardımızı da yükseltmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluMobil Denetim
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