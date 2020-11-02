Bakan Koca'dan Elif ve İdil'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

BAKAN KOCA: ELİF'İN BİLİNCİ AÇIK, KIRIĞI YOK

Bakan Koca, sosyal medya hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: İDİL'İN BİLİNCİ AÇIK, HAYATİ FONKSİYONLARI YERİNDE

Bakan Koca, İdil Şirin'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ise, "İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi" ifadelerine yer verdi.