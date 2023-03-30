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Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık." dedi.

30 Mart 2023 Perşembe 17:40
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Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık
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AA

Anahtar Kelimeler:
DepremKonut
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