Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gerçekten bizim tek bir hayalimiz var, idealimiz var, 'Büyük ve güçlü Türkiye' hayali ve her gün ona yaklaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nda 15 Mayıs sabahı itibarıyla da bu hayali gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabında inceleme yapmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 Nisan Pazartesi günü İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni hem ülkeye hem de dünyaya kazandıracaklarını anlatan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'yle küresel finans sektöründe Türkiye'yi en önde gelen ülkelerden biri haline getirecek adımı attıklarını söyledi.

Kurum, içinde bulundukları 310 bin metrekarelik alanda inşa ettikleri finans merkezinin artık Türkiye'yi, Amerika'da New York'taki, İngiltere'de Londra'daki finans merkeziyle rekabet edebilir hale getireceğini ifade ederek, bu nedenle bunun çok önemli bir proje olduğunu anlattı.

İstanbul Finans Merkezi'nin sahip olduğu güçlü, fiziki ve teknolojik altyapısıyla sektörün, İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıya sahip olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Hem depreme dayanıklılık noktasında hem de proje itibarıyla gerek bankacılık sektörümüzün gerek finans sektörümüzün içinde barınacağı, her türlü hizmetleri yapabileceği ve bu alan içerisinde oluşturduğu istihdamıyla katma değeriyle hem Avrupa'ya, yakın Avrupa'ya, hem Orta Doğu'ya hizmet verecek bir merkez haline gelecek ve finans piyasalarımızın rekabet gücünü artıracak, daha da yukarıya taşıyacak İstanbul Finans Merkezi'mizde tam 50 bin kardeşimiz çalışacak, istihdam edilecekler. Bu manada da İstanbul'un istihdamına, bölgenin istihdamına katkı sağlayacak bir proje olacak."

"Toplamda 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor"

Kurum, buranın aynı zamanda İslami finans piyasalarına da yön vereceğini, en kapsamlı ve etkin hizmetleri sunacağını kaydederek, finansın kalbinin İstanbul Finans Merkezi'nde atacağını belirtti.

İstanbul Finans Merkezi'nin toplamda 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı bulunduğunu dile getiren Kurum, projenin yatırım değeriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Güncel rakamlar itibarıyla 65 milyar lirayı bulmuştur ve bu çerçevede, finans merkezi içerisinde akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir projedir. 1,4 milyon metrekare ofis alanı var bu proje içerisinde. Yine, ofiste çalışan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, bölgenin hizmet alabileceği 100 bin metrekare bir alışveriş alanı var. 2 bin 100 kişilik kongre merkezi var. Burada, uluslararası finans kongrelerinin yapılacağı ve hem finans merkezimize hem de Anadolu yakamıza, İstanbul'umuza hizmet verecek bir kongre merkezi. 30 bin metrekare büyüklüğünde bir beş yıldızlı otelimiz var. Yine, bölgenin, finans merkezinin, misafirlerin ihtiyacını giderecek 26 bin 500 araç kapasiteli bir otoparkımız var."

Kurum, projede yaklaşık 180 bin metrekare yeşil alanın bulunduğunu ifade ederek, çalışanların ve vatandaşların buradaki yeşil alanlardan istifade edebileceğini anlattı.

Finans sektörünün depremde ayakta durması gerektiğine vurgu yapan Kurum, "En güçlü şekilde ayakta hizmet vermesi gerekir ve bu manada da hem ülkemize hem de İstanbul'umuza katma değer sağlayacaktır. İnşallah 17 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle halkımızın katılımıyla coşkusuyla bu dev eserin açılışını hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

"Bayramın birinci gününde İstanbul için büyük bir müjde açıklayacağız"

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve ekibiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Tabii maalesef Ekrem Bey'in işi polemik. Hep, 'Maalesef engelleniyoruz, iş yaptırmıyoruz.' siyaseti yapıyorlar. Biz de hep söylüyoruz, bazen siz konuşmayacaksınız, sözünüzü yükseltmeyeceksiniz, eserleriniz konuşacak. İşte burada tüm İstanbul'un, 16 milyon İstanbullu kardeşlerimizin gururlanacağı, mutlu olacağı bir eser var. O yüzden bence çok fazla konuşmaya da gerek yok. Eserleriniz konuşacak. Siz konuşmayacaksınız, yaptıklarınız konuşacak. Burada, bu kadar gece gündüz çalışarak İstanbul için, İstanbul'un finans merkezi haline gelmesi için ve finansın şehri olması için bir mücadele ortaya koyduk. Bugün de biz konuşmuyoruz, eserlerimiz konuşuyor. Milletimizin hizmetine sunuyoruz."

Bayramın birinci gününde İstanbul için büyük bir müjde açıklayacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bunları İstanbul'da yaşayan kardeşlerimizle paylaşacağız. Dirençli İstanbul'u icra edebilmek için bir irade koyup bu irade çerçevesinde temel atıp bu proje için başlangıç yapanlar diğer tarafta '5 yılda 100 bin konut yapacağım' deyip maalesef 1500 konut dahi yapamayanlar var. Dolayısıyla İstanbul hizmet bekliyor. İstanbullu kardeşlerimiz eser bekliyor. Kendisine önerimiz eserlere odaklanmasıdır. Her afette gidip tatil bölgelerinde boy göstermemesidir ve İstanbul'un sorunları için uğraşmasıdır. O yüzden polemiklerden uzak dursun. Kendisi değil, eserleri konuşsun. Milletimizin de gençlerimizin de İstanbul'un da ihtiyacı budur."

Açılış öncesindeki hazırlıkları inceleyen Kurum, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Bakan Kurum'un ziyareti sırasında İstanbul Finans Merkezi AŞ Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem de hazır bulundu.

Bakan Kurum, Togg'la geldi

Daha sonra finans merkezini gezen Kurum, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'ne Türkiye'nin ilk akıllı cihazı Togg'la geldiğini anlattı.

Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin birçok yeniliği konuşacağını vurgulayan Kurum, "Ülke birçok teknolojiye kavuşacak. Gerçekten bizim tek bir hayalimiz var, idealimiz var, 'Büyük ve güçlü Türkiye' hayali ve her gün ona yaklaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nda 15 Mayıs sabahı itibarıyla da bu hayali gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, açıklamasının ardından kendisinin kullandığı Togg ile İstanbul Finans Merkezi'nden ayrıldı.