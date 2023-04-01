Bakan Yanık, depremden 128 saat sonra enkazdan kurtarılan bebeği annesiyle buluşturdu

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan 3,5 aylık bebek, depremin 128. saatinde kurtarıldı. Hemşirelerin "Gizem" adını verdiği bebeğin annesi Yasemin Begdaş yaralanırken babası ve iki erkek kardeşi hayatını kaybetti.

Gizem bebek, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan bebek, kurum bakımı altına alındı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirilen Gizem bebek, Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan kontroller sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların ailelerinin bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi.

Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçen Bakanlık, aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığını tespit etti.

Anne-bebek 54 gün sonra kavuştu

Gizem bebeğin ailesine kavuşması için harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara'dan özel uçakla Adana'ya götürdü.

Adana'da bulunan Bakan Derya Yanık, ailesinin "Vetin" adını verdiği bebeği Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş'la buluşturdu. Anne ve bebeğin kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

Anne ve bebeğinin 54 gün sonra kavuşmasını sağladıklarını belirten Yanık, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden birçok il etkilendi. Bunlardan en çok etkilenenlerden biri de Hatay. Arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Gizem bebek, gerçekten bir mucize. Hayatta kalması ve hiçbir sağlık problemi yaşamaması hepimizi çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Bebeğin, ailesiyle kavuşturulması için yapılan çalışmaları anlatan Yanık, "Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem'i artık annesinin emanetine bırakacağız. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem'in yanında olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Anneyle evladını kavuşturmak dünyanın en kıymetli işlerinden birisidir." diyen Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"O mutluluğa ortak olmak gerçekten bizim için de çok anlamlı oldu. Diliyor ve ümit ediyorum ki Allah onlara uzun ve mutlu bir ömür nasip etsin, bir daha birbirlerinden ayrılmasınlar. Ülkemizde ve dünyadaki tüm çocuklar için hep güzellikler, iyilikler, refah, esenlik mutluluk olsun. Biz de o mutluluklara şahit olalım, temennimiz budur."