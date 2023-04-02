Bakan Yanık, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 2. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladı

Ankara

Yanık, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Sincan Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılışında, bakanlığın koordinasyonu ve tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan, 2030'a kadar uygulanacak "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 2. Ulusal Eylem Planı"nı açıkladı.

Buradaki konuşmasında, merkezin açılışını Sincan Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, merkezin birlikte çalışmanın engelleri aşmakta ne kadar önemli olduğuna, hizmet çeşitliliğini sağlamanın nasıl kolaylaştırdığına işaret ettiğini söyledi.

AK Parti belediyeciliğini diğerlerinden ayıran en önemli işlerden birisinin sosyal belediyecilik olduğunu ifade eden Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından beri sosyal belediyeciliğin ortaya koyulduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son 20 yılda sosyal hizmet alanında geliştirdiği vizyoner politikalarla dünyaya örnek ülke haline geldiğini vurgulayan Yanık, "Bunu sadece biz söylemiyoruz. Gerek dünyadan ülkemizi ve bakanlığımızı ziyaret eden mevkidaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, gerek bizim farklı ülkelere yaptığımız ziyaretlerimizde ortaya çıkan tablo bu. Dünyanın birçok noktasında ülkemizin, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında iyi uygulama örnekleri merakla takip ediliyor." diye konuştu.

"Merkezlerimizde eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz"

Yanık, tüm hizmetlerde aileyi merkeze alan sosyal politika anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, engellileri ve yakınlarını aile bütünlüğü içinde destekleyecek hizmetler geliştirdiklerine işaret etti.

Tam bu noktada bugün açılışı yapılan gündüz hizmet merkezinin ailelere destek noktasında çok önemli rol oynayacağını vurgulayan Yanık, şöyle devam etti:

"Ailelerimizin sorumluluğunu bir nebze paylaşmak amacıyla, gün içerisinde kendilerine vakit ayırıp sosyal hayata katılmaları, çeşitli aktivitelerle günlük hayata dahil olabilmeleri için engelli vatandaşlarımızı bugün açılışını yaptığımız nitelikteki kuruluşlarımızda ağırlıyoruz. Aileler akşam geldiklerinde engelli yakınlarını kendilerine teslim ediyoruz. Aydın, Antalya ve Mersin'den sonra Ankara'da da otizm özelinde ihtisaslaşmış, sadece otizm tanısı bulunan bireyler ve ailelerine yönelik, içerisinde el sanatları atölyesi, spor faaliyet sınıfı, eğitsel faaliyet sınıfı ile müzik ve eğitici oyun sınıfı bulunan otizm gündüz bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezimizi hayata geçiriyoruz. Gündüzlü hizmetlerimizle, bireysel gelişim ve gereksinimler ile günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırıyoruz. Merkezlerimizde toplumsal hayata katılımı arttıran eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet modeliyle, engelli bireylerin kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen bireyler haline gelebilmelerini amaçlıyoruz."

"30 eylem alanına ilişkin 78 faaliyeti hep birlikte hayata geçireceğiz"

Bakan Yanık, "Herkes için daha iyi bir hayat mümkün" anlayışıyla bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 2. Ulusal Eylem Planı'nın müjdesini vereceklerini belirterek "Eylem planımızda otizmli bireylerin kapsayıcılık anlayışıyla ayrımcılığa uğramadan erken tanı, erken müdahale, bakım, eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve aile desteği gibi hizmetlerin sunumunda kapasite artırıcı etkili politikaları belli başlı amaçlar olarak belirledik." dedi.

Yapılan alan çalışmasının sonuçlarını, tecrübeli uzmanların bilgi ve deneyimleri ile birleştirerek eylem planının her aşamasında kamu, STK, akademi ile işbirliği içerisinde tüm tarafların talepleri alınarak hazırlandığını bildiren Yanık, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki otizm spektrum bozukluğu konusunda koordine ettiğimiz tüm çalışmaların kesintisiz yürütülmesini temin için hak temelli hizmet anlayışımızı sürdürerek, rolü, fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların katkılarıyla birlikte gerçekleştireceğiz. Belirlediğimiz yeni yol haritamız ile otizmli bireylerin çalışma hayatına ve toplumsal hayata dahil olmalarına katkı sağlayacak 30 eylem alanına ilişkin 78 faaliyeti hep birlikte hayata geçireceğiz."

Sorumlu ve ilgili kurumların tam desteğiyle 2023-2030 arasında uygulanacak eylem planının tüm otizmli bireylere, ailelerine ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Yanık, "Buradan sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Eylem planımızda belirttiğimiz gibi otizm alanında ihtisaslaşmış gerek gündüzlü gerekse yatılı hizmet verdiğimiz kuruluşlarımızın sayısını artıracağız. Salı günü Kayseri'de otizmli bireylere yönelik yatılı hizmet sunacağımız Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizi de milletimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

"Kimseyi geride bırakmamak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz"

Yanık, her geçen gün hizmet kapasitesi ve niteliğini artırarak kalkınma yolculuğunda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Kimseyi geride bırakmamak" için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını, bu hizmetleri anayasayla güvence altına alınmış pozitif yaklaşımın gereği olarak gördüklerini vurgulayan Yanık, engelli olma halinin dezavantajlarını azaltarak, engelli vatandaşların potansiyelini Türkiye'nin kalkınmasına aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Yanık ve protokol üyeleri, açılışın ardından merkezi ziyaret etti. Burada, Saray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde korunma ve bakım altındaki otizmliler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği alanı gezen Yanık, sınıflarda gerçekleştirilen müzik ve boyama etkinliklerine katıldı.

Otizmli bireyler tarafından sunulan folklor gösterisini de izleyen Yanık, daha sonra merkezde bulunan otizmli bireylere hediyelerini takdim etti.

Sergi alanındaki bir duvara boyayla el izini bırakan Yanık, programın ardından protokol üyeleri, otizmli bireyler ve aileleriyle merkezin bahçesine çıkarak, ellerindeki mavi ve beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.