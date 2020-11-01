Bakan Yardımcısı Çataklı: AFAD 1040 çadır kurdu, 268'i boş

ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, bir haber sitesinde yer alan, "Selin Sayek Böke: AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir" başlıklı haberi paylaşarak açıklamada bulundu. CHP'li Böke'nin açıklamasını yalanlayan Çataklı, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!"