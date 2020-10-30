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Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile THY Teknik A.Ş. arasında, Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi Lojistik Destek Hizmeti Sözleşmesi imzalandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterdeki 4 adet Barış Kartalı HİK Uçağı'nın lojistik destek hizmetini kapsayan projede, TUSAŞ ve HAVELSAN sistemin geliştirilmesi sürecindeki tecrübesiyle alt yüklenici olarak görev alırken, uçakların üreticisi Boeing de lojistik hizmetlerine destek verecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Ekim 2020 Cuma 11:54
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Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; proje kapsamında, Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu HİK Sistemin idamesi için sahada verilen desteğin yanında, uçakların depo seviyesi bakımları Türk Hava Yolları'nın bir iştiraki olan THY Teknik A.Ş.'nin Esenboğa Havalimanı tesislerinde gerçekleştirilecek. Alt yüklenici olarak görev yapacak TUSAŞ ve HAVELSAN'ın, HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda ise uçakların üreticisi Boeing'den destek alınacak. Projeyle HİK Sistemi için ihtiyaç duyulan tüm lojistik destek kesintisiz sağlanmaya devam edilecek. Türkiye'den başka, Avustralya, Kore ve İngiltere'nin kullanıcısı olduğu ülkelerde HİK uçaklarının lojistik destek faaliyetleri uçak üreticisi olan Boeing firması sorumluluğunda sağlanıyor.

İSMAİL DEMİR: GELİŞMİŞ RADAR VE SENSÖRLERLE TSK İÇİN ÇARPAN ETKİSİ

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir; şunları kaydetti:

"Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi, gelişmiş radar ve sensörlerle yüksek irtifada görev yaparak ve düşman hedefleri uzak mesafelerden tespit ederek terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için çarpan etkisi oluşturuyor. HİK uçaklarımızın lojistik destek hizmetleri yerli sanayimizin kabiliyetleriyle kesintisiz sağlanmaya devam edecek. HİK Sistemi Lojistik Destek Projesiyle THY Teknik'in malzeme tedarik/tamir/bakım konusunda edindiği uluslararası tecrübenin ülkemiz savunmasının hizmetine sunulması sağlandı. THY Teknik'in sivil havacılıkta sahip olduğu birikim, proje yönetiminde maliyet etkinlik açısından önemli kazanım oldu. Ayrıca alt yüklenici olarak görev yapacak TUSAŞ ve HAVELSAN'ın HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Uçak üreticisi Boeing de malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda destek verecek."

THY TEKNİK'TEN SÜREKLİ LOJİSTİK DESTEĞİ

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız evnanterinde bulunan 4 Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağının üs bakımlarını ilk olarak 2015 yılında gerçekleştirmiştik. HİK uçaklarımızın sürekli lojistik desteğinin de Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından sağlanacak olması bizler için bambaşka bir gurur kaynağı olmakla birlikte, bu hizmeti ileride üretilecek proje ve stratejilerin öncüsü olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

YAZILIM VE DONANIMDA HAVELSAN

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise, "HİK Sistemi geliştirme sürecinde görev sistemleri yazılım ve donanımları konusunda bilgi ve tecrübenin oluşturulduğu yer olan HAVELSAN, HİK Görev Sistemlerinin ve Yer Sistemlerinin donanım ve yazılımlarının bakım, idame ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alacak" diye konuştu.

TUSAŞ'IN KRİTİK ROLÜ

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, HİK sistemine yönelik Barış Kartalı Projesi'nin içerisinde en başından itibaren kritik misyonlar yerine getiren TUSAŞ'ın rolü hakkında, şunları anlattı:

"Savunma Sanayii Başkanlığı inisiyatifinde oluşturulan idame işletme kurgusunda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu misyon çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza HİK Sisteminin idame ve işletmesinde uçak görev sistemlerinin sahada teknik desteğinin verilmesi, teknik dokümantasyonların üretimine ve yönetimine devam edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde kullanıcı personelin görev sistemlerine yönelik eğitimlerinin verilmesi konularında bugüne kadar edinmiş olduğu bilgi birikimini de kullanarak en üst seviyede tüm hassasiyetimiz ile bu hizmetleri yerine getireceğiz."

'BARIŞ KARTALI UÇAKLARINI DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Boeing Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları Program Direktörü Binoy Varughese, imzalanan lojistik destek sözleşmesiyle birlikte Türkiye ile Boeing arasındaki işbirliğinin büyümesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Varughese, "Boeing olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin Barış Kartalı HİK Uçaklarını desteklemekten gurur duyuyoruz ve bu kapsamda THY Teknik ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii BaşkanlığıTHY Teknik A.Ş.Yerli SanayiiUçakBarış Kartalı HİK Uçakları
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