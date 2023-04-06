Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş'ta depremzedelere sıcak yemek ulaştırıyor

Kahramanmaraş

Afetin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için gayret sarf eden birçok belediye ve sivil toplum kuruluşundan biri olan Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınma, giysi ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında aktif rol alıyor.

Beyoğlu Belediyesi kurduğu aşeviyle sıcak yemek ikramını ramazanla birlikte iftar ve sahur menüleriyle de sürdürüyor.

Depremin üçüncü günü Kahramanmaraş'a gelen Beyoğlu Belediyesi ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu Yardım Koordinasyon Merkezi'nde aradan geçen sürede çok sayıda depremzedenin ihtiyacını karşıladı.

Ramazanda günlük 8 bin 500 kişiye sıcak yemek veriliyor

Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Koca, AA muhabirine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın öncülüğünde depremlerin ardından Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.

Yardım Koordinasyon Merkezi kurduklarını belirten Koca, "Günün üç öğünü hem koordinasyon merkezimiz önüne kurduğumuz yemekhanede hem de 6 noktada mobil aşevimizle yemeklerimizi dağıtmaya başladık." dedi.

Günlük 6 bin 500 kişilik yemek ürettiklerini dile getiren Koca, "Ramazan ayı ile bu rakamımızı artırdık ve 8 bin 500 kişiye yemek üretiyoruz. Ürettiğimiz yemeklerin dağıtımını mobil araçlarımızla yapıyoruz. İftardan önce mobil dağıtım araçlarımız sahur için kahvaltılık dağıtımı da gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Günlük 20 bin ekmek üretimi yapılıyor

Koca, iftar çadırında da vatandaşlara iftar verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tamamen steril bir ortamda köpük baskılı tabaklarda hazırlamış olduğumuz yemekleri sıcaklığını koruyarak vatandaşlarımıza ikram etmekteyiz. Depremin 3. gününden itibaren yaraları sarmak için çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin porsiyonun üzerinde yemek üretimini sağlamış bulunmaktayız. Depremin üçüncü günü kurulumunu gerçekleştirdiğimiz, dördüncü günden itibaren faaliyete başlayan fırınımızda günlük 20 bin ekmek üretiyoruz. Özellikle fırınımızda ramazanın örf ve adetlerini yaşatmaya çalışıyoruz. 20 bin ekmeğimizle birlikte 2000 ramazan pidesi üretiyoruz. Vatandaşlarımıza iftar sofralarında ramazan pidesi ikramında da bulunuyoruz."

Beyoğlu Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezinde 40 personelin görev yaptığını dile getiren Koca, ramazan bayramı öncesinde sosyal markette depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyledi.

Koca, devlet-millet el ele vererek yaraların bir an önce sarılması için çalıştıklarını ifade etti.