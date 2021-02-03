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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 12:06
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Teknofest tanıtım toplantısına katıldı. Bulu burada bir açıklama yaparak, "Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü BuluIstifa
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