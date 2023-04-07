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CEKUT personeli eğitimlerle afetlere hazır hale geliyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibinde (CEKUT) görevli orta seviye akredite arama kurtarma personeli, temel seviye arama ve kurtarma eğitmeni olabilmek için Bolu'da eğitimden geçti.

07 Nisan 2023 Cuma 12:59
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CEKUT personeli eğitimlerle afetlere hazır hale geliyor
Bolu

Temelleri 2000'de atılan, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminin ardından daha profesyonel bir yapılanma içine giren CEKUT, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde aktif görev aldı.

Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan CEKUT, 41 kişinin enkazdan çıkarılmasını sağladı.

Deprem bölgesinde görevini tamamlayan CEKUT'a daha çok personelin katılımı sağlanarak deprem, sel ve çığ gibi afetlerde görev alabilmesi için eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Bolu'da, Ankara, İstanbul, İzmir, Bilecik, Adana, Erzurum ve Afyonkarahisar'da görev yapan orta seviye akredite arama kurtarma CEKUT personeline yönelik temel seviye arama kurtarma eğitmenlik eğitimi verildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görevli 2 eğitmen ile 33 personelin katıldığı eğitimin sonunda tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, senaryo gereği Bolu'da meydana gelen bir depremde enkaz altında kalan 1 kişi kurtarıldı.

"CEKUT 21 ekip ve 328 personelle afetlere hazır"

CEKUT afet yöneticisi Ahmet Çelik, AA muhabirine, 19 ilde görev yapan CEKUT'un 21 ekip ve 328 personelle afetlere hazır olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 271 personelle bölgede çalışma yaptıklarını belirterek, "Depremlerde 41 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkardık." dedi.

Çelik, CEKUT olarak arama kurtarma alanında branşlaşma çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Kentsel arama kurtarmayla başlayan eğitimlerimizde, 'akarsu ve selde arama kurtarma', 'kış temel dağcılığı ve çığda arama kurtarma' ile 'yangına müdahale eğitimleri' veriliyor. Şu an Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda bütün kurumlarda ihtiyaca yönelik kapasite artırma çalışmaları devam etmekte. Bu sebeple şu an 33 personelimize eğitmen eğitimi veriyoruz. Bununla birlikte bütün bölgelerde eş zamanlı olarak arama kurtarma eğitimleri yapılacak." ifadelerini kullandı.

Personele eğitmen yeterliliği kazandırmak için eğitim faaliyeti yürüttüklerini anlatan Çelik, "Bu eğitim sonunda arkadaşlarımız temel seviye arama kurtarma eğitmeni olacak. Ekibimizin tamamı cezaevi bünyesinde çalışan personelden oluşuyor. İnfaz koruma memurları, sağlık memurları, teknisyenler ile diğer kadrolarda olan arkadaşların tamamı CEKUT'ta görev alabiliyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CekutAfet
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