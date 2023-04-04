"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında mütalaa açıklandı

İstanbul

"Çiftlik Bank" davasının sanıkları Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın, ilgili kurumlardan izin almadan "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandıkları davada mütalaa verildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada sanık Mehmet Aydın ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "Bank" kelimesini eksiksiz bir biçimde ve mütemadiyen kullanan şirketin faaliyetlerinin Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen anlamda mevduat kabul etme şeklinde olduğunu, para yatıranlarda algı oluşturulduğunu kaydetti.

Mütalaada, sanıkların "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan taraf avukatları, beyanlarını sunmak için süre istedi.

Mahkeme, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığının 29 Aralık 2017'de Çiftlik Bank adlı şirketlerde, "Bank" isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle başvuru yaptığı belirtiliyor.

Başvuru üzerine başlatılan soruşturmada, sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi AŞ, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ve Fame Game Softwar Limited Şirketi'nin yetkilileri olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yapılan paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde ve televizyonlarda gösterilen reklamlarda "Bank" ifadesini kullandıkları anlatılıyor.

Sanıkların "Bank" ifadesini kullanmak için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince ilgili kurumlardan izin almadıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullanmak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade ediliyor.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.