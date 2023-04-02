Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bağcılar Büyük İftar Buluşması"nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağcılar Büyük İftar Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'yi çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Selahattin Demirtaş) "Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir." ifadelerini kullandı.